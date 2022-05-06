"Вселився дух Жириновського". У Росії та Білорусі заговорили про "польську загрозу" Україні

Заява Медведєва

Медведєв у своєму Telegram-каналі заявив, що президент Польщі Анджей Дуда нібито "офіційно визнав" територіальні претензії до України. За його словами, українські західні регіони будуть "бажаним придбанням" для Варшави.

Заступник голови Радбезу підкреслив, що Польща нібито збирається "анексувати" українські території. Він додав, що таким чином Варшава хоче "помститися" за численні розділи.

Заява Лукашенка

Лукашенко також побачив "польську загрозу" Україні. Білоруський диктатор заявив, що нібито деякі польські політики "точать шашки і шаблі", щоб повернути українські західні регіони.

При цьому він заявив, що вважає руйнування української територіальної цілісності неприйнятним. Лукашенко запевнив, що збирається зробити все для збереження України в чинних кордонах.

Реакція офісу президента України

На ці заяви відреагував заступник Голови ВП Михайло Подоляк. "Дух Жириновського вселився в Медведєва і поширює фейки про "польських імперських планах", - написав він у своєму Twitter.

За його словами, цивілізований світ влаштований інакше, ніж думають у Москві та Мінську. Подоляк додав, що Польща - Це великий друг, союзник і партнер України.

"Варшава не встромляє ніж у спину, як Москва, а простягає руку допомоги. Не всі такі Варвари, як Росія", - підкреслив Подоляк.