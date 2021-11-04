RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вселенський Патріарх Варфоломій госпіталізований вдруге за два тижні

Автор: Олександр Білоус

Вселенський Патріарх Варфоломій знову госпіталізований до США. Це вже другий випадок за час його візиту в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Грецької Православної архиєпархії Америки.

Рішення було прийнято після обстеження предстоятеля Константинопольської церкви в лікарні Mount Sinai на Манхеттені в Нью-Йорку.

У повідомленні йдеться, що 81-річному патріарху повинні провести ангіограму (дослідження кровоносних судин), після чого лікарі вирішать, чи потрібно встановлювати стент.

Нагадаємо, в кінці жовтня вселенський патріарх Варфоломій опинився в американській лікарні. На його самопочуття вплинув тривалий переліт в США і дуже завантажений графік.

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Патріарх Варфоломій