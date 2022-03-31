RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Всі чекають, коли Путін помре": Чичваркін про єдину надію для Росії

Фото: Євген Чичваркін (instagram.com/Евгений Чичваркін)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський бізнесмен Євген Чичваркін, який більш як 10 років живе в Лондоні, заявив, що Росія стане вільною тільки після смерті Путіна. Підприємець додав, що цього чекають багато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Чичваркіна британському виданню Time.

"Всі чекають, коли Путін помре. Можливість свободи приходить тільки після його смерті", - сказав Чичваркін, додавши, що росіяни - це не Путін.

Відповідаючи на питання про те, що смерть Путіна - це єдина надія для Росії, бізнесмен сказав: "Ну, один з друзів Путіна міг зв'язати його і привезти в Гаагу".

Війну Росії проти України Чичваркін назвав "брудною грою" Кремля. На його думку, покласти край російській агресії можна тільки військовою силою, а не санкціями.

"Ракети "Джавелін" і війська НАТО можуть покласти край війні. Не захоплення яхти в Монако. Це тільки допоможе конкретному політику переобратися", - уточнив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії заявила про те, що Путін переоцінив здатність російської армії здобути швидку перемогу над Україною.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений ЧичваркинВеликобританіяВійна Росії проти України