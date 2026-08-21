Дипломат обратил внимание на то, что Венгрия на самом деле никогда не была изгнанником и проблемой для Европы.

Все вызовы и конфликты, которые возникали в отношениях Будапешта и Брюсселя, создавали конкретные персоны, а не народ страны.

"Венгрия четко показала, что выборы состоялись демократически. Со всеми надеждами, что россияне должны что-то наделать. Я думаю, если бы они видели, что могут это сделать, то сделали бы. Но россияне увидели, что социум сказал: "Все, конец!", - подчеркнул Шандор.

На этом фоне посол провел историческую параллель. Украинский дипломат призвал не забывать, что россияне пытались уничтожить венгров не только в 1956 году, но и в 1848-1849 годах во время революции Кошута, а также в 1944 году.

"Просто повсюду, где россияне встречались с венгерской историей, они повсюду вредили. И в этот раз снова. Ничего не изменилось. И не изменится", - предупредил Шандор.

По его убеждению, Венгрия снова получила отличный урок - с россиянами лучше не иметь дела, ведь они только вредят.