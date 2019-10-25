ВС просить Зеленського ветувати закон про судову реформу

Верховний суд (ВС) просить президента Володимира Зеленського ветувати закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (№ 1008). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВС.

Зазначається, що закон формує потенційні загрози незалежності всіх суддів, а його прийняття призведе до реального посягання на їх незалежність і буде мати негативний вплив на дію верховенства права як невід'ємну складову правової держави.

"Верховний Суд звертається до президента України із проханням застосувати надане Конституцією України право вето до ухваленого Верховною Радою України Закону України Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні судової реформи Зеленського. Крім того, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.