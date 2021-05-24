ВС скасував постанову ЦВК про обрання Вірастюка нардепом. У комісії відреагували

Центральна виборча комісія відреагувала на рішення Верховного суду про скасування постанови комісії щодо визнання Василя Вірастюка обраним народним депутатом. У ЦВК не виключають оскарження.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У Центрвиборчкомі зазначили, що ухвалу ВС отримали та наразі її вивчають.
"Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку", - поінформували у комісії.
Нагадаємо, Верховний суд вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати довиборів Верховної ради в окрузі №87 на Прикарпатті.
Як писало РБК-Україна, 19 травня ЦВК склала новий протокол про результати довиборів, згідно з яким Вірастюка визнали обраним нардепом.
Раніше у квітні ЦВК вже визнавала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд. Після цього комісія погодилася, що не було правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.