Під час зіткнень під верховною Радою постраждали 33 особи, - МВС

Під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 33 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, 12 поліцейських і п'ятеро гвардійців доставлені в медичні установи. Також до медиків звернулися 11 громадян, серед них один журналіст.

Крім цього, організатори мітингів взяли на себе зобов'язання не порушувати мир на вулицях.

"У столиці тривають масові заходи за участю великої кількості громадян. Згідно з поданими заявками, організатори взяли на себе зобов'язання не порушувати громадський порядок і провести мирне зібрання", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Нагадаємо, через сутички слідчі готують підозра трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу і правоохоронцям.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 грудня в центрі столиці в урядовому кварталі проходили масові мітинги, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Демонстранти намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією.

За словами начальника поліції Києва Андрій Крищенко, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Правоохоронці затримали 26 осіб, однак згодом їх відпустили.