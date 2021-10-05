За час російської окупації на Донбасі загинули 14 тисяч українців, - омбудсмен

"Через порушення права на життя та безпеку на сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що в незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України.

З яких 252 - цивільні особи, а 44 - військовослужбовці.