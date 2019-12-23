За час роботи Ради 9-го скликання "кнопкодавили" 45 разів

За час роботи Верховної ради 9-го скликання щонайменше 15 народних депутатів були 45 разів викриті на "кнопкодавстві". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані громадського руху "ЧЕСНО".

Так, кнопкодавів зафіксували під час голосувань до восьми законопроектів, а також за процедурні рішення і під час реєстрації на пленарні засідання.

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) - 27. Найчастіше процедуру голосування порушував нардеп Володимир Кальцев.

Чотири нардепа-мажоритарника з новоствореної депутатської групи "Довіра" кнопкодавили 8 разів.

Зокрема, народні обранці кнопкодавили за такі законопроекти:

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроект №2116 - "Про Державне бюро розслідувань";

Вісім фактів під час різних голосувань за законопроект №2299 - по вдосконаленню освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

Сім фактів під час різних голосувань за законопроект №2490-1 щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг;

Два факти під час різних голосувань за законопроект №2317 з поліпшення адміністрування акцизного податку;

За одним фактом за законопроекти №1016, №1012, №1052, №2609

Також відзначимо, що нардепи від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Ларін і Віктор Чорний "винайшли" механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли у другому читанні.

До цього РБК-Україна писало, що позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват 4 грудня "кнопкодавив" у новому парламенті.



