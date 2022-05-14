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США і АСЕАН виступили за повну денуклеаризацію Корейського півострова

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Вашингтон, Субота 14 травня 2022 07:13
США і АСЕАН виступили за повну денуклеаризацію Корейського півострова Фото: пуск ракети в Північній Кореї (gettyimages.com)
Автор: Артур Родивилов

США і країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) вважають за необхідне повну денуклеаризацію Корейського півострова. Також забезпечення на ньому постійного миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву.

Крім того, в документі наголошується важливість практичних заходів щодо зниження напруженості і ризику подій в Південно-Китайському морі.

"Ми підтверджуємо загальну прихильність мети повної денуклеаризації і встановленню постійного миру на Корейському півострові. Ми продовжуємо закликати КНДР повністю виконувати відповідні резолюції Ради безпеки ООН, беручи до уваги заклик міжнародного співтовариства і діючи в інтересах підтримки миру і безпеки в регіоні", - йдеться в заяві.

Членами АСЕАН є Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, Сінгапур, Філіппіни, Лаос, В'єтнам, Камбоджа і М'янма.

Даний саміт проходить у Вашингтоні 12-13 травня.

Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що влада КНДР не виявляє інтересу до діалогу з США щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові. За його словами, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ясно дала зрозуміти, що хоче вести діалог з Північною Кореєю для пошуку дипломатичного шляху з денуклеаризації Північної Кореї і Корейського півострова.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про успішні випробування, які поліпшать тактичні ядерні можливості країни.

Відзначимо, в середині квітня КНДР провела пуски двох ракет у бік акваторії Японського моря.

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