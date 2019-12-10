Під час перезапуску митниці звільнили 80% керівників

Глава Державної митної служби (ДФС) Максим Нефьодов заявив, що при запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату. Про це він заявив сьогодні під час презентації, передає РБК-Україна.

За його словами, "в центральному апараті змінили близько 80% всього керівного складу".

Нефьодов відзначив, що звільнили не тільки заступників і директорів департаментів, а й більшість керівників середньої та нижньої ланки. Зокрема, звільнили всього близько 500 старих керівників.

Нагадаємо, в неділю, 8 грудня, в Україні запрацювала оновлена ​​Державна митна служба. Так, вночі 8 грудня була офіційно запущена робота нової митної служби. Вночі оновлена ​​служба оформила першу експортну декларацію і перший рейс в аеропорту "Бориспіль".

Однак Нефьодов відзначив, що на даний момент залишаються невирішеними питання щодо місця доставки, окремих випадків транзиту і роботи залізниці. Однак керівник митниці пообіцяв вирішити їх до кінця наступного тижня.