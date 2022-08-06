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Бої за південь. Як зараз виглядає звільнена Іванівка

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Херсон, Субота 06 серпня 2022 15:45
Бої за південь. Як зараз виглядає звільнена Іванівка Фото: під час визволення Іванівки Херсонської області загинуло кілька сотень російських військових (скрин з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Бої за Іванівку Херсонської області тривали близько двох місяців. В селі стояли до двох рот зі складу повітряно-десантних військ РФ з міста Улан-Уде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

У селі немає жодного цивільного мешканця, лише військові. На дорогах багато мертвих тварин, розбитих машин та спаленої військової техніки. Машини місцевих мешканців російські солдати використовували, як дахи для своїх бліндажів. Також на колишніх російських позиціях багато речей, за словами українських військових, викрадених з будинків місцевих.

Мінометчик, військовий з позивним "Тринадцятий" розказав, що у цих боях загинуло кількасот російських військових. Але з дрону він бачив, що з поля бою машина забрала лише 10-15 тіл.

Як повідомлялося, військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів 11 липня.

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Херсонская область
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