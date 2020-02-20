За час окупації Донбасу та Криму загинули близько 14 тис. осіб

За час окупації Донбасу і Криму загинуло близько 14 тисяч осіб. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

"Близько 44 квадратних кілометрів знаходиться під іноземною окупацією, всупереч статуту ООН. Близько 14 тисяч осіб вбито, 27 тисяч осіб отримали поранення. Близько 2 мільйонів жителів Криму і Донбасу були змушені рятуватися втечею зі своїх будинків", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 20 лютого в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що засідання генеральної Асамблеї відбудеться за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України"

При цьому він додав, що з початку російської агресії в 2014 році в Генеральній Асамблеї ООН були схвалені сім важливих резолюцій: про територіальну цілісність України і захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблеми мілітаризації частин Чорного і Азовського морів