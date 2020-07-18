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За весь час незалежності України в ДТП загинули понад 174 тисяч осіб, - МВС

Україна, Субота 18 липня 2020 02:50
За весь час незалежності України в ДТП загинули понад 174 тисяч осіб, - МВС
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Також в 2019 році було зафіксовано 116 000 фактів керування в нетверезому стані

За роки незалежності України в дорожньо-транспортних пригодах загинули 174 тисячі осіб. Постраждалих в аваріях виявилося понад мільйон.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

Він уточнив, зокрема, що торік було зафіксовано 116 000 фактів керування в нетверезому стані, з них 16 000 протоколів патрульної поліції були судами закрито, тому за ними не були покарані водії через затягнуті терміни розгляду справ у судах.

"Цього року перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки українців загинуло за 29 років незалежності. Починаючи з 1991 року і по березень 2019 року, 174 095 людей загинули за 29 років в ДТП, а травмовані було 1 264 000", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, у МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості до заходів арешту.

Раніше президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, в якій загинули 4 людини.

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