ДТП під Києвом: Зеленський підтримав посилення покарань за п'яне водіння

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Раді вже є відповідний законопроект

На тлі смертельної аварії під Києвом з чотирма загиблими президент Володимир Зеленський підтримує посилення покарання за п'яне водіння. Він також назвав цю ДТП "страшним прикладом недбальства".

Про це він заявив на селекторній нараді, передає прес-служба президента.

Повідомляється, що на нараді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав про розгляд законопроекту № 2695 у Верховній раді. Цей проект пропонує посилити покарання за смертельні ДТП, скоєні у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, пропонується підвищити штрафи за п'яне водіння і ввести штрафи за втечу з місця ДТП.

Він також зазначив, що терміновість прийняття цього законопроекту викликана кількістю порушень і важких ДТП, причиною яких стало водіння у п'яному вигляді. У відповідь Зеленський назвав ДТП на Столичному шосе під Києвом "страшним прикладом недбальства та безвідповідальності деяких водіїв".

"Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це - не перша аварія, яку скоїв водій... Законодавча відповідальність за такі випадки - це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини і кожного українця", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, смертельна ДТП під Києвом сталася 12 липня; в результаті на місці аварії загинули три особи, двох дітей забрали в лікарню в критичному стані.

Сьогодні стало відомо, що помер ще один потерпілий; таким чином страшна аварія забрала життя двох дорослих і двох дітей.

Імовірного винуватця аварії затримано, на момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння.