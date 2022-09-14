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Під час масованого обстрілу Миколаєва окупанти вдарили по всім районам міста (фото)

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва 14 вересня (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталія Гурковська

Під нічний масований обстріл Миколаєва потрапили всі чотири райони міста. Російські окупанти обстріляли Миколаїв системами типу С-300 - двоє загинули, ще трьох госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У багатоповерхівці у Корабельному районі один під’їзд на 40 квартир є аварійним. Звідти наразі мешканці роз’їжджаються до своїх родичів та друзів. Двом родинам ми допомогли перевезти речі. За потреби, місто надасть усім прихисток. Поліція забезпечить патрулювання біля цього будинку", - розповів він.

Загалом по всіх районах пошкоджень зазнали 13 приватних будинків. У більшості, окрім вікон і дверей, побиті і дахи. У понад 10 багатоквартирних будинках вибито понад 250 вікон, пошкоджені балкони.

"Пошкоджень зазнали і два навчальні заклади. В одному зруйнована частина будівлі, вибуховою хвилею та уламками винесло вікна і двері у решті приміщень. В іншому - вибуховою хвилею вибило вікна. Також під обстріл потрапила ветеринарна лікарня. Там пробита опорна стіна, пошкоджений газопровід та електромережі, зруйновані вікна, двері, покрівля та огорожа", - перелічив Сєнкевич.

Як повідомлялось, в середу, 14 вересня, російські окупаційні війська можуть знову завдати удару по Миколаєву. Зокрема, можливі обстріли об'єктів тепло- та електрогенерації.

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Миколаїв