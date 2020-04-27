Під час карантину нардепи побили антирекорд з участі в голосуваннях

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середньому один нардеп взяв участь лише в 57% голосувань Ради

Під час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної ради. Про це повідомляє Комітет виборців України у своєму Facebook.

Так, з моменту оголошення карантину відбулося вісім пленарних засідань ВР (17, 30 березня, 13, 16 і 25 квітня), на яких було проведено 384 голосування.

"У середньому один народний депутат взяв участь (натиснув "за", "проти" чи "утримався") лише в 57% голосувань Ради. Таким чином народні депутати проігнорували майже половину голосувань Ради під час карантину. Це найнижчий показник за весь час роботи ВР IX скликання", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у березні показники участі в голосуваннях були на рівні 66%, лютому - 73%, січні - 82%, грудні - 79%, листопаді - 80%, жовтні - 65%, а у вересні - 71%.

Також КВУ інформує, що загалом 51 народний депутат взяв участь в менше, ніж 10% голосувань Ради під час карантину.

"Три депутати взяли участь в 100% голосувань (О. Бакумов, Г. Мазурашу, О. Літвінов). Найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" (в середньому взяли участь у 84% голосувань) та "Європейської солідарності" (75%), які взяли участь у більшості голосувань Ради. У групи "Довіра" показники на рівні 64%, Голосу - 57%, ОПЗЖ - 56%, Батьківщини - 50%", - повідомляє комітет.

При цьому нардепи з групи "За майбутнє" у середньому взяли участь лише в 39% голосувань.

Нагадаємо, ВР може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі в четвер, 30 квітня.

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