Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

За час голодування Балух втратив 30 кг ваги, - адвокат

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:57
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Політв'язень продовжує безстрокове голодування

Український активіст Володимир Балух, який 80-й день продовжує голодування у кримському СІЗО, втратив 30 кг ваги. Про це 6 червня на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, передає "Крим.Реалії".

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине - у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, так як він схуд на 30 кг. Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу", - зазначила Дінзе.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

1 червня в МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха.

Здоров'я голодуючого Сенцова стрімко погіршується, - адвокат Геращенко закликає міжнародну спільноту зробити заяви щодо політв'язнів у РФ
Теги публікації: политзаключенные в РФ, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top