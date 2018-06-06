За час голодування Балух втратив 30 кг ваги, - адвокат

Політв'язень продовжує безстрокове голодування

Український активіст Володимир Балух, який 80-й день продовжує голодування у кримському СІЗО, втратив 30 кг ваги. Про це 6 червня на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, передає "Крим.Реалії".

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине - у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, так як він схуд на 30 кг. Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу", - зазначила Дінзе.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною нібито зазначено зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

Політв'язень продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими обвинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

1 червня в МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха.