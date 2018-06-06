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За время голодовки Балух потерял 30 кг веса, - адвокат

НовостиОбщество    06.06.2018 - 14:57
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку

Украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, потерял 30 кг веса. Об этом 6 июня на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное - у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", - отметила Динзе.

Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

1 июня в МИД Украины сообщили о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Балуха.

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Теги публикации: политзаключенные в РФ, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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