ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Війна в Сирії не закінчена, - Асад

Дамаск, Четвер 08 жовтня 2020 11:12
Війна в Сирії не закінчена, - Асад
Фото: Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Сирії Башар Асад заявив, що війна в країні ще не закінчена. За його словами, бойовики хочуть, щоб війна тривала довго.

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

Зазначимо, збройний конфлікт у Сирії триває з 2011 року.

"Поки терористи займають деякі райони нашої країни і здійснюють різного роду злочини і вбивства, війна не закінчена. І я думаю, що їх керівники мають намір зробити так, щоб вона тривала ще довгий час", - сказав Асад.

Раніше повідомлялося, що у Сирії урядові війська спільно з російськими союзниками наносили удари з землі та повітря по школах і лікарнях.

Зокрема, в Сирії в результаті авіаудару Росії загинули цивільні. Жертвами авіаудару стали щонайменше 16 людей.

Також РБК-Україна писало, що влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдуллу Айюба у перешкоджанні припинення вогню на півночі країни і ввели проти нього санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Війна в СиріїБашар Асад
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся