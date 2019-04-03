За час агресії РФ на Донбасі від мін загинули 27 дітей

Від початку збройної агресії РФ Донбасі унаслідок підриву на мінах загинули 269 цивільних людей, 27 із яких - діти. Про це заявив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

З особового складу ЗСУ на мінно-вибухових пристроях постраждали 1032 особи, з яких 228 загинули.

"Із початку збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей унаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних залишків війни постраждали 833 цивільні особи, з них 269 осіб загинули, 564 - поранено. Із цих 833-х осіб, на жаль, є 125 дітей, 27 із яких загинули та 98 поранені", - зазначив Комісаров.

Він зазначив, що на сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тис. кв. км.

Нагадаємо, 20 березня на окупованій території Донецької області поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобус, який перевозив цивільних, підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини.