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Немає часу для відмовок. Україні потрібні важкі озброєння, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз повинен збільшити військову підтримку Україні, особливо поставками важких озброєнь. І часу для відмовок більше немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-підхід міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок перед засіданням Ради ЄС.

За її словами, Україна потребує військової підтримки, щоб захиститися від російської агресії.

"Ми дбаємо про це разом з нашими європейськими партнерами. Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкої зброї. Зараз немає часу для відмовок, зараз час креативу і прагматизму", - додала Бербок.

При цьому вона підкреслила, що європейські країни чекають доказів російських військових злочинів у передмістях Києва.

Нагадаємо, раніше Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і бойових машин піхоти.

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