Часу для евакуації людей з Афганістану залишилося мало, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив заяву про евакуацію людей з Афганістану. Залишилося мало часу для евакуації людей.

Він висловив сподівання, що рух "Талібан" дозволить вивозити людей і після встановленої крайньої дати 31 серпня.

"За час, що залишився, якого, залишилося досить мало, ми зробимо все, що в наших силах, щоб вивезти всіх", - сказав прем'єр.

За його словами, якщо "Талібан" хоче мати доступ до допомоги на цілі розвитку, якщо він хоче розблокувати ці мільярди коштів, якщо він хоче мати дипломатичні, політичні відносини із зовнішнім світом, тоді безпечний прохід для тих, хто хоче виїхати, є ключовою попередньою умовою.