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Часу на дискусії немає. У ОП закликали ЄС негайно запровадити нафтове ембарго

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Нафтове ембарго проти Росії необхідно вводити якомога раніше. Затягування нових санкцій може призвести до жахливих наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Євросоюз має негайно запровадити ембарго на російську нафту. Часу нема", - заявив Подоляк.

Він також нагадав, що якби 1938 року лідери країн діяли рішуче, Європа могла б уникнути Другої світової. Але політики виявилися боягузами, загравали з агресором.

"Наслідок - мільйони людських трагедій. Історія не пробачить, якщо ми наступимо на ці граблі знову", - наголосив політик.

Нагадаємо, угорський уряд не підтримує запровадження ембарго проти РФ. На думку глави МЗС Угорщини, запровадження 6-го пакету антиросійських санкцій підірве економіку Угорщини та її енергозабезпечення.

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