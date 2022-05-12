Часу на дискусії немає. У ОП закликали ЄС негайно запровадити нафтове ембарго

"Євросоюз має негайно запровадити ембарго на російську нафту. Часу нема", - заявив Подоляк.

Він також нагадав, що якби 1938 року лідери країн діяли рішуче, Європа могла б уникнути Другої світової. Але політики виявилися боягузами, загравали з агресором.

"Наслідок - мільйони людських трагедій. Історія не пробачить, якщо ми наступимо на ці граблі знову", - наголосив політик.