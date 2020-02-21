З часом буде розроблено новий документ замість мінських угод, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що триваюча війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін в Мінські домовленості, які, за його словами, вичерпали себе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, деякі пункти Мінських домовленостей реалізовувати неможливо. Він заявив, що з часом буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.

Пристайко також підтвердив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін. Міністр підкреслив, що домовленості мають бути виконані ще в 2015 році.

"Зараз 20-ї - ми все ще не досягли світу. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо" , - сказав Пристайко.

За його словами, українська сторона зараз працює над тим, щоб змусити всіх учасників погодитися з тим, що "Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

Український міністр констатував, що деякі зміни в Мінські угоди вже внесені, зокрема, "формула Штайнмайера і розведення сил", і підкреслив, що Росія проти цих дій не заперечувала.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації.

Крім того, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Рєзніков заявив, що Україна наполягатиме на перегляді Мінських угод.