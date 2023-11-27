Урегулирование ситуации на границе. Власти Польши обратились к Украине с предложением

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам реконструкции Украины и министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову "по поводу протеста польских перевозчиков" на границе.

В Мининфраструктуры Польши объясняют "введение украинской стороной системы т.н. электронная очередь" (єЧерга) одной из причин такой акции протеста польских предпринимателей транспортной отрасли.

Так, Адамчик призвал "срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона".

"Поэтому идея состоит в том, чтобы исключить обязательную регистрацию в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза, по крайней мере, на двух пунктах пропуска: Зосин - Усцилуг и Нижанковице - Мальховице", - говорится в заявлении.

Польский министр выразил надежду, что власти Украины пойдут на эти шаги ради "благосостояния украинских и польских водителей, перевозчиков и предпринимателей из других секторов экономики".

Также в правительстве Польши заявили, что протестующие перевозчики требуют "прежде всего, возобновления разрешений на международные перевозки, которые были отменены согласно соглашению между Европейским Союзом и Украиной, действующему с 1 июля 2022 года".

Поэтому Адамчик обратился к Европейскому комиссару по транспорту Адине Валеан создать общий комитет для анализа влияния этого соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС.

Кроме того, глава Мининфраструктуры Польши призвал президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен поддержать его обращение к украинским властям по поводу деактивации системы электронной очереди.

"Указанные действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры, приложенных с начала протеста, чтобы устранить его причины, лежащие в Украине и Европейском Союзе", - утверждается в заявлении.

Также отмечается, что сейчас продолжается подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, намеченное на 4 декабря в Брюсселе.

"Готовится соответствующее предложение, чтобы одной из главных тем переговоров было обсуждение последствий этого соглашения. По мнению Министерства инфраструктуры Польши, со стороны властей ЕС возникла необходимость провести оценку эффектов от имплементации соглашения между Украиной и ЕС, а также изменения в ее содержании, необходимые для поддержания стабильности транспортного рынка в отдельных государствах-членах сообщества", - рассказали в правительстве Польши.

Забастовка польских перевозчиков и блокада границы

Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

Ранее сообщалось, что Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

Отметим, что с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.