За шкідливу діяльність РФ. Козак і ще три українські політики потрапили під санкції США

Як пояснили в Мінфіні США, санкції вводяться за дії Росії, що завдають шкоди, за кордоном. До списку окрім народного депутата Тараса Козака потрапили:

колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович;

народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин;

ексдепутат Володимир Олійник.

Як пояснили в Мінфіні США санкції запроваджено за їхню участь у контрольованій російським урядом діяльності з метою дестабілізації ситуації в Україні.

"Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), розвідувальної служби, що перебуває під санкціями США, і підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників та партнерів", - наголошується в релізі.

Зазначається, що ці українські політики грали різні ролі у кампанії глобального впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.

За що ввели санкції

У Мінфіні зазначили, що Козак контролює кілька каналів новин в Україні. Він підтримав план ФСБ очорнити високопосадовців найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, хибно звинувативши їх у неефективному управлінні пандемією COVID-19.

Крім того, Козак використав свої канали для поширення хибної інформації про вибори в США в 2020 році.

Санкції проти Олега Волошина запроваджено за роботу з російськими акторами з метою підриву позицій українського уряду та захисту інтересів Росії. Нардеп також співпрацював із росіянином Костянтином Килимником, пов'язаним із розвідкою РФ. Він потрапив під санкції за спроби вплинути на президентські вибори у США у 2020 році.

Володимир Олійник втік з України до Росії, де й ховається досі. Він підтримує антизахідну політику російської влади. 2021 року за вказівкою ФСБ збирав інформацію про українську критичну інфраструктуру.

Володимир Сівкович у 2021 році співпрацював із російською розвідкою щодо проведення операції. Вона була спрямована на те, щоб заручитись підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення проросійських бойовиків із Донбасу. Крім того, 2020-го він координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії проти президентських виборів у США.