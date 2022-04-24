RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через ворожі обстріли жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води, - Денісова

Фото: жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів втратили водопостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.

Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання у регіоні.

У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.

Нагадаємо, у Держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна в Україні