Через ворожі обстріли жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води, - Денісова

Через російські ворожі обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
Окупанти артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів втратили водопостачання.
Внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.
Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання у регіоні.
У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.
Нагадаємо, у Держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.
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