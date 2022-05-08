Через ворожі обстріли в Харківській області за добу загинули дві людини, - ОВА

У Харківській області внаслідок обстрілів російської армії за добу загинули дві людини - у Золочівській громаді та Чугуївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синьогубова в ефірі телемарафону.

Крім того, поранення отримали чотири людини. За словами глави ОВА, завдяки тому, що ЗСУ відтіснили окупантів від обласного центру, кількість обстрілів Харківської області останнім часом значно знизилася. Але Олексіївка, Салтівка, Північна Салтівка, П'ятихатки все ще знаходяться під ударом.

"У Чугуївському районі одна людина загинула, і в Золочівському районі загинула медсестра місцевого медичного закладу", - зазначив Синьогубов.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович пояснив просування ЗСУ під Харковом.

Раніше в Пентагоні заявили, що у росіян все ще є плани на Харків.

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