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Ворожі штурми на Ізюмському напрямку відбито. Окупанти атакують Попасну, - Генштаб

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на початок 61-ї доби протистояння російському вторгненню. Окупанти намагаються проводити штурмові дії на деяких напрямках і зазнають суттєвих втрат.

Про це 25 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках війська РФ не проводили активних дій, суттєвих змін у положенні та діяльності підрозділів ворожих підрозділів, які забезпечують охорону україно-білоруського та україно-російського ділянок держкордону України - не виявлено.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянках та Корорбочкіному.

На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ російські війська без успіху намагаються провести штурмові дії, проводять обстріли в районах н.п. Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій ЗСУ. У Маріуполі рашисти завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу "Азовсталь". Ворог штурмує Попасну.

На Південнобузькому напрямку війська РФ обстрілювали позиції бійців ЗСУ в районах н.п. Князівка та Миколаївка.

Українські захисники завдають противнику значних втрат. Так, тільки на Донбасі за минулу добу ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищивши 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойових броньованих машин та 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники. Наші підрозділи протиповітряної оборони в цьому районі збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що українські військові на південному напрямку за добу звільнили 5 населених пунктів і знищили ворожий комплекс "Панцир С1".

Нагадаємо також, що ВСУ всімнадцяте завдали удару щодо російських окупантів у Чорнобаївці.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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