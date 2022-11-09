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"Потрясен тем, что видел". Столтенберг посетил тренировку бойцов ВСУ в Британии

Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил центр программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Британии и заявил, что поражен навыками украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

"Я поражен тем, что видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как много они учатся, как много они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО выразил благодарность Британии, Канаде, Литве и другим странам, участвующим в этих учениях, чтобы поддержать Украину в ее защите. По его словам, союзники и партнеры НАТО поддерживают Украину на беспрецедентном уровне, но Великобритания была ведущей страной в этих усилиях в течение многих месяцев.

"Это важный пример того, что Великобритания является ценным союзником НАТО, имеющим большое значение, когда речь идет о предоставлении Украине поддержки в обучении", - добавил Столтенберг.

Напомним, что украинские защитники проходили военную учебу в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть учений на видео.

Также ВСУ показали, как проходят обучение украинских защитников в Британии.

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