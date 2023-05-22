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Впечатляющие возможности: каким оружием F-16 закроют украинское небо

Фото: F-16 закроют украинское небо от российской авиации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Самый массовый самолет 4 поколения F-16 способен закрыть украинское небо от вражеской авиации. Его оснащение позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military media center, который координируется Минобороны Украины.

Универсальность

Как отмечается в публикации, F-16 - это многоцелевой истребитель, который наряду со своим прямым назначением воздушного боя может использоваться в качестве тактического бомбардировщика, элемента ПВО и даже специализированного самолета радиолэлектронной борьбы. Таким образом, F-16 объединяет в себе функционал всех главных советских платформ, которые сегодня используют ВС ВСУ.

Вооружение

Разнообразие средств поражения, способных нести эта платформа, впечатляет. Ракеты "воздух-воздух": базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM (в последней модификации ракеты способны поражать цель в режиме самонаведения на расстоянии 180 км); ракеты "воздух-земля": штурмовая AGM-65 "Маверик", противокорабельная и уже известная в наземной версии AGM-84 "Гарпун", и противорадиолокационная AGM-88 HARM, а также крылатая ракета AGM-158 JASSM от Lockheed Martin. Последняя в базовой версии способна достигать целей на расстоянии 370 км. Также могут использоваться различные бомбы: корректируемые, свободнопадающие, зажигательные, кассетные.

Маневровость и "дальновидность"

Хотя F-16 немного уступает летной маневровости МиГ-29, эта несущественная разница полностью нивелируется продвинутой электроникой, позволяющей деклассировать врага на дальних дистанциях. Дальность обнаружения целей радаром AN/APG-80 составляет около 200 км, а прицельные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN или AN/AAQ-28 LITENING позволяют точно отработать враждеские цели.

Массовость

F-16 - самый массовый самолет 4 поколения. Всего было выпущено около 4,600 истребителей этого типа, а это почти втрое больше, чем МиГ-29. Массовость предполагает развитую инфраструктуру, которая пригодится при обслуживании и поддержке боевых способностей самолета, тогда как дефицит деталей для советских платформ по понятным причинам будет нарастать.

Напомним, украинские летчики уже приступили к обучению на истребителях F-16. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вскоре Запад сможет обеспечить Украину этими самолетами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина выиграет войну после получения F-16.

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