RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Впечатляет". Еврокомиссар оценил прогресс Украины на пути к ЕС

Фото: еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (flickr.com/european_parliament)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день прогресс Украины по выполнению условия для вступления в Европейский союз впечатляет.

Об этом заявил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Сегодня прогресс впечатляет, потому что давайте не будем забывать, что первоочередной задачей Украины является, конечно, победа, прекращение войны, возвращение своих территорий, и в то же время она успешно проводит реформы", - заявил он.

Синкявичюс добавил, что те реформы, которые уже были проведены, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, "очень важны, почти фундаментальны, как клей, который скрепляет ЕС".

Еврокомиссар заявил, что дальнейший прогресс, особенно в области коррупции и закона об олигархах, - это гораздо более сложные процессы, которые займут больше времени.

"Еврокомиссия обещает представить полную комплексную оценку в начале октября, представить обновленные рекомендации Украине, и я не сомневаюсь, что, учитывая то, как сейчас действует украинское правительство, они постараются реализовать их достаточно быстро", - заявил Синкявичюс.

Чиновник добавил, что недостаточно просто поставить галочку напротив принятого закона, необходима его реализация.

"И Еврокомиссия также будет оценивать выполнение этих законов, чтобы убедиться, что они выполнены", - заявил он.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед Киевом поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Украинская сторона рассчитывают, что они начнутся уже в этом году.

По состоянию на июнь этого года Украина выполнила 2 из 7 задач, которые необходимы для начала переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЕврокомиссияВступление в ЕС