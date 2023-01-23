Утром россияне открыли огонь по Сумской области: есть разрушения (видео)

Российские войска утром 23 января открыли минометный огонь по селу Бояро-Лежачи в Сумской области. Вследствие массированного обстрела есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в центр села прилетело 15 мин. В результате чего поврежден дом старостата, дом культуры, магазин и линии электропередач.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области. В результате вражеских атак ранения получил гражданский, есть разрушения и повреждения жилых домов.

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