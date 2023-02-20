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Утром РФ обстреляла село в Купянском районе: под завалами дома может быть женщина

Фото: оккупанты атаковали село Новоосиново Харьковской области 20 февраля, под завалами может быть человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть попадание в частный дом, под завалами может находиться женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели", - рассказал он.

Кроме того, с утра враг обстрелял с. Стрелеча Харьковского района. Ранены 2 гражданских человека. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. А именно:

  • в Купянске обстрелы повреждены здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, 9-этажный многоквартирный дом, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище.
  • в пгт Двуречная Купянского района повреждены здания пожарно-спасательной части.
  • в результате обстрела с. Липцы Харьковского района повреждены частные жилые дома. Ранения получили 2 женщины 50 и 32 лет.
  • в Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте.
  • В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой - поврежден дом.

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