Ворог вів розвідку боєм і відступив з втратами під Бахмутом, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське та Славгород Сумської області.

На Харківському напрямку ворог справляв вогняне ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов'янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії і танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

На Краматорському напрямку залучив для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки і Григорівки. Вів наступальні дії поблизу Григорівки та Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ з танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Соледара, Бахмута та Зайцевого.

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог без успіху вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. У районах населених пунктів Вершина і Дача бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії в напрямках Мар'їнки і Пісків, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли зі ствольної і реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Бурлацьке і Кушугум. Окупанти залучили авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджується на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.