Ворог знищив приватні будинки під Сумами: розпочато розслідування через загибель чоловіка

Російські війська здійснили авіаналіт на село Битиця Сумської області, де загинув 45-річний чоловік, а вирви від скидання бомб сягали шести метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Так, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 7 та 8 березня 2022 року у вечірній час завдали серію авіаційних ударів по житлових будинках у с. Битиця Сумського району.

У результаті бомбардування загинув 45-річний чоловік. Також зруйновано два житлові будинки. На місці скидання бомб утворилися вирви глибиною від 1,5 м до 6 м.