ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Враг уничтожил частные дома под Сумами: начато расследование из-за гибели мужчины

Новина українською →
Сумская область, Четверг 10 марта 2022 17:31
Враг уничтожил частные дома под Сумами: начато расследование из-за гибели мужчины Фото: Один из обстрелянных украинских домов (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российские войска совершили авианалет на село Битиця Сумской области, где погиб 45-летний мужчина, а воронки от сброса бомб достигали шести метров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Так, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, 7 и 8 марта 2022 года в вечернее время нанесли серию авиационных ударов по жилым домам в с. Битиця Сумского района.

В результате бомбардировки погиб 45-летний мужчина. Также разрушены два жилых дома. На месте сброса бомб образовались воронки глубиной от 1,5 м до 6 м.

Ранее мы писали, что враг обстрелял здание ГСЧС в Мариуполе.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины