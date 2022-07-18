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Ворог вдарив по селищу в Харківській області: є загиблий і поранений

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Харківська область, Понеділок 18 липня 2022 02:50
Ворог вдарив по селищу в Харківській області: є загиблий і поранений Фото: ворог вдарив по селищу в Харківській області (facebook.com/DSNS)
Автор: Артур Родивилов

Війська Росії ввечері обстріляли селище Печеніги Харківської області, є загиблий і поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву селищного голови Олександра Гусарова.

В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і ще одна людина була поранена.

"Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який момент. Дуже прошу вас, будьте уважні і обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 16 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківська область. В результаті атаки є руйнування, три людини загинули, ще стільки ж поранені.

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