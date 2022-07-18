Ворог вдарив по селищу в Харківській області: є загиблий і поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву селищного голови Олександра Гусарова.

В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і ще одна людина була поранена.

"Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який момент. Дуже прошу вас, будьте уважні і обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 16 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківська область. В результаті атаки є руйнування, три людини загинули, ще стільки ж поранені.

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