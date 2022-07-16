Ворог вдарив по Нікополю з "Градів": 12 будинків пошкоджено, під завалами є люди

Окупанти вранці 16 липня обстріляли Нікопольський район, навмисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Зафіксовані Прильоти 15 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена, зараз вона знаходиться в лікарні.
Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.
У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У шестерні є пошкоджене житло, сталася пожежа на приватному подвір'ї. На щастя, без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.
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