RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог зосередив зусилля на сході. Гайдай розповів про ситуацію на фронті

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, Росія зосередила свої зусилля на сході України. Окупанти тричі штурмували з декількох сторін Верхньокам'янське.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири - реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари", - заявив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, прифронтові населені пункти окупанти обстріляли з усіх можливих видів озброєння. Шість ударів були завдані авіацією.

Тим часом в Рубіжному росіяни почали ховати тіла 63 цивільних, які були вбиті близько 4 місяців тому.

"Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще у квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць", - додав Гайдай.

Фото: руйнування на сході України (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, Росія почала розгортати додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація