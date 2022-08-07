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Російські окупанти розгортають додаткові сили в Білорусі, - Генштаб

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Неділя 07 серпня 2022 07:50
Російські окупанти розгортають додаткові сили в Білорусі, - Генштаб Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки Білорусь збройні сили Російської Федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем'яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

На Харківському напрямку противник стріляв зі ствольної і реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля Верхнього Салтова і Пришиба.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив вогняне ураження з артилерії різних типів у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. Ворог залучив комплекси радіоелектронної боротьби. Вів наступальні бої в районі Богородичного і долини, успіху не мав.

На Краматорському напрямку були обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар'ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля спірного. Ворог намагався наступати в районі Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцева, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаударів поблизу Зайцева та Бахмута. Ворог вів штурм на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське-Зайцеве. Українські воїни утримали позиції і відкинули окупантів назад, але вони продовжують наступ на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль і Нью-Йорк. Завдавали авіаударів біля Нікольського, Кам'янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар'їнки. Противник вів наступ у напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе - Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір'я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степове. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник стріляв з танків і всього спектру артилерії по лінії зіткнення і в глибині оборони, намагаючись утримати зайняті позиції. Завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БПЛА.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 250 окупантів.

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