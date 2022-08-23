Ворог зосереджує активні бойові дії на двох напрямках, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів і рубежів, намагається поліпшити тактичне становище.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника і Мосьпанова. Для розвідки позицій ЗСУ та корекції вогню артилерії залучив БПЛА.

На Слов'янському напрямку противник виробляв вогняне ураження з танків, ствольної артилерії і РСЗВ недалеко від Норцівки, Краснопілля і Долини. Завдав авіаударів біля Богородичного.

В Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли неподалік Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти виробляли вогняне ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцева, Шумів і Кодеми. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

В Авдіївському напрямку ворог залучив танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного та Невельського. Завдавав авіаударів біля Мар'їнки. Вів наступ біля Красногорівки та Первомайського, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку здійснили обстріли районів населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку зафіксовані обстріли неподалік залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопілля.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування ЗСУ. Вживає заходів щодо заповнення втрат. Здійснював обстріли з танків і артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкіне, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. З метою ведення повітряної розвідки активно залучав БПЛА.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря і ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 серпня, українські військові ліквідували ще 200 окупантів. З початку повномасштабної агресії РФ втратила вже 45 400 своїх військових.

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