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Ворог намагається повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей, - ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Розгублені і озлоблені невдачами окупанти роблять відчайдушні спроби поліпшити тактичне положення і повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

При цьому залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах інфраструктури південних регіонів.

За поточну добу на південних рубежах ворожі втрати склали 12 військовослужбовців та 11 одиниць техніки, серед яких 3 безпілотники, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка.

Також українські військові знищили польовий склад боєприпасів противника.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові в зоні ООС відбили 6 атак ворога. Збитий вертоліт і два дрони російських окупантів.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області окупанти під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ.

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