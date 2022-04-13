Ворог намагається повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей, - ЗСУ

"Наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

При цьому залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах інфраструктури південних регіонів.

За поточну добу на південних рубежах ворожі втрати склали 12 військовослужбовців та 11 одиниць техніки, серед яких 3 безпілотники, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка.

Також українські військові знищили польовий склад боєприпасів противника.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму", - додали в ЗСУ.