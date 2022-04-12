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Українські військові в зоні ООС відбили 6 атак ворога. Збитий вертоліт і два дрони окупантів

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Донбас, Вівторок 12 квітня 2022 21:43
Українські військові в зоні ООС відбили 6 атак ворога. Збитий вертоліт і два дрони окупантів Фото: у зоні ООС українські військові відбили 6 ворожих атак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) за останню добу відбили 6 атак ворога. Окупанти зазнали відчутних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС.

При відбитті ворожих атак українські військові завдали шкоди противнику. Зокрема, знищили 2 автомобілі та 3 артилерійські системи окупантів.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили над Донбасом вертоліт і два безпілотники окупантів.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що на Донбас прямує велика колона російської військової техніки.

Відзначити, у НАТО прогнозують кровопролитні другий етап війни в Україні.

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