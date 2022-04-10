Ворог намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах станом на початок 46-ї доби війни. Противник намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

На Миколаївському напрямку окупанти також здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів.

Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Проте йому це не вдалося.

Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове.

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.

Водночас в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил РФ, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу.

Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення.

Вони перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС.

У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки".

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 13 повітряних цілей: 3 літаки, 1 вертольот, 5 безпілотників та 4 крилаті ракети.