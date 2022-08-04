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Ворог не пройде. Наєв оцінив підготовку оборони на Київському напрямку

Фото: Збройні сили України (zsu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив ключові позиції українських військових у Північній операційній зоні Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку і, вивчивши цей досвід, передбачили і наші адекватні дії", - запевнив Наєв.

Він зазначив, що оборонні позиції ЗСУ розташовані саме в тих місцях, де присутня найбільша ймовірність наступу ворожих сил.

"Аналізуючи можливі ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на далеких підступах і в найближчій глибині його бойових порядків", - повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ.

За словами Наєва, командування, яке забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, перебуває у постійній співпраці з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України. Всі разом вони виконують заходи щодо запобігання дій ворожих сил.

"Населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, повністю підтримує Збройні сили України та інші військові формування та правоохоронні органи. Упевнений, що ворог за цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальною", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському і Поліському напрямках.

Однак у МВС попереджали про можливі провокації з боку Білорусі. Йдеться про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп.

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