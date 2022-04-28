Ворог нарощує темпи наступальної операції. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Війська РФ нарощують темпи проведення наступальної операції у Східній операційній зоні. Практично в усіх напрямках окупанти надають інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається в Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському і Поліському напрямках не відзначено суттєвих змін у діяльності ворожих підрозділів.

Рашисти намагаються забезпечити утримання резервів ЗСУ на Сіверському напрямку за рахунок присутності сил, і не допустити переміщення українських військових у Східну операційну зону.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстрілювати Харків.

Основні зусилля загарбників зосереджені на Ізюмському напрямку. Так, силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка - Нова Дмитрівка та Андріївка - Велика Комишуваха. Щоб посилити наступаюче угруповання в Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

На Лиманському напрямку війська РФ покращили тактичне положення і намагаються розвинути наступ на Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи з форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на Оріхове.

На Авдіївському напрямку противник з метою захоплення Мар'їнки та Очеретиного надає інтенсивний вогненний вплив.

На Курахівському напрямку окупанти за підтримки артилерії ведуть наступ на напрямках Старомайорське - Велика Новосілка та Любимівка - Зелене Поле.

На Таврійському напрямку ворожі підрозділи продовжують проведення демонстраційних дій і маневрів, щоб не допустити перекидання військ ЗСУ на інші напрямки.

У Генштабі розповіли, що окупанти продовжують використовувати аеродром Мелітополя для базування і польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 і транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджується на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг

"Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії", - йдеться у зведенні.

Наші підрозділи зенітних ракетних військ ЗС і сухопутних військ за попередню добу вразили 8 ворожих повітряних цілей: 1 літак, 1 крилату ракету і 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Бійці ЗСУ за минулу добу на Донбасі відбили 6 атак російських військ, знищивши 5 танків, 1 артилерійську систему, 22 одиниці броньованої техніки, 1 автомобіль і 1 зенітну установку.