Ворог коригує вогонь. Українців просять не публікувати наслідки артобстрілів у соцмережах

Якщо раптом ви стали випадковими очевидцями артобстрілу чи авіаудару, не поширюйте одразу цю інформацію в соцмережах. Ворог відслідковує її та використовує такі данні для корегування вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління державної охорони України у Facebook.
"Не знімайте відео та фото для соцемереж, не ведіть прямі трансляції, не ставте гео-теги, та інше! Підступний та підлий ворог уважно відслідковує соціальні мережі місцевих мешканців на наявність подібного контенту для коригування та нанесення точних ударів по цілях", - йдеться в повідомленні.
В управлінні підкреслили, що публікуючи наслідки артобстрілу, ви допомагаєте агресору.
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А також розповідали про те, що робити, якщо пропаде мобільний зв'язок.
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