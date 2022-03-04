Ворог коригує вогонь. Українців просять не публікувати наслідки артобстрілів у соцмережах

Якщо раптом ви стали випадковими очевидцями артобстрілу чи авіаудару, не поширюйте одразу цю інформацію в соцмережах. Ворог відслідковує її та використовує такі данні для корегування вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління державної охорони України у Facebook.