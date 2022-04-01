Ворог не контролює українське небо, - Повітряні Сили ЗСУ

Зазначається, що в перший день повномасштабного вторгнення в нашу країну, 24 лютого, рашисти завдали по Україні масований ракетний удар, використовуючи балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" і типу "Х", а першими цілями окупантів стали саме Повітряні Сили ЗСУ: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти.

"Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися", - розповів Олещук.

Він спростовує неправдиві заяви військового керівництва окупаційних військ про нібито знищення мало не всієї системи протиповітряної оборони України.

"Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", «Тор», які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати", - говорить Олещук.

Командувач ЗС ЗСУ зазначив, що зараз противник змінив тактику ведення бойових дій в небі і зосередив основну активність на сході України.

За даними Генштабу, російські загарбники втратили 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не входити в зону дії українських ППО, а також уникає прямого контакту з нашими винищувачами.

"Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", - розповів він.